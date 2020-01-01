استبعاد قطر والإمارات .. دولة مفاجِئة تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي أكد استئناف دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عبر مصادر رسمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديم عدد من اتحادات غرب آسيا اقتراحًا جديدًا أمام لجنة المسابقات بالاتحاد لإقامة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم وأوقفت نشاطه الرياضي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة على أرض محايدة لكن مع وضع شروط لاختيار الدولة التي ستستضيف المباريات وهي امتلاكها ملاعب مكيفة أو أجواء طقس معتدلة.

وقد طلب الاتحاد القطري استضافة البطولة في الدوحة كونه يمتلك ملاعب مكيفة أعدت خصيصًا لاستضافة كأس العالم 2022 قبل أن يتم تعديل موعده ليُقام شتاءً، فيما طلبت الإمارات استثناء هذا الشرط ومنحها حق استضافة البطولة كونها البلد صاحبة هذا الاقتراح.

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المصدر الرسمي أبلغ الجزيرة أن عددًا من اتحادات غرب آسيا طرحوا اسم الأردن لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة، حيث تمتاز بالأجواء المعتدلة، خاصة في ظل رفض بعض الاتحادات احتضان الإمارات أو قطر للبطولة.