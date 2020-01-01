ثلاثي الهلال ومدافع الاتحاد يتنافسون لدخول التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2019

الاتحاد الآسيوي طلب من الجماهير التصويت

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14 لاعبًا للتنافس فيما بينهم لدخول الفريق المثالي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي تُوج بها الهلال السعودي .

وطرح الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين المرشحين لشغل المراكز الدفاعية، بواقع أربعة أسماء لكل من الظهير الأيمن والأيسر، وستة أسماء لقلب الدفاع، وطلب من الجماهير التصويت للاعبيها المفضلين.

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وضمت قائمة المرشحين لمركز الظهير الأيمن نجم الهلال محمد البريك ومحمد برغش لاعب الوحدة الإماراتي، فيما تواجد ياسر الشهراني وعبد الكريم حسن لاعبي الهلال والسد في قائمة المرشحين لمركز الظهير الأيسر.

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وحجز مدافع الاتحاد زياد الصحفي مكانًا له في قائمة المرشحين لقلب الدفاع، وضمت القائمة كذلك علي البليهي من الهلال وطارق سلمان من السد القطري.

ويتصدر حتى الآن ثلاثي الهلال قوائم المرشحين للمراكز الثلاثة بفارق كبير جدًا عن منافسيهم.

من كان مدافعك المفضّل في #دوري_أبطال_آسيا 2019؟

صوّت لاختيار التشكيلة المثالية 🗳️👇 https://t.co/TA72NuEGPO — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 23, 2020