5 ملاحظات من انتصار الاتحاد على ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

نتيجة جيدة للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق الاتحاد نتيجة جيدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بانتصاره على ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 2-1.

وسيخوض الفريق مباراة الإياب في الدوحة القطرية حيث الملعب المحايد الذي اختاره الطرف الإيراني يوم الـ12 من أغسطس الجاري.

رجل رائع - رجل مخيب | الاتحاد × ذوب آهن

الاتحاد لعب مباراة جيدة جدًا مقارنة بأنها الأولى في الموسم وبعد التجديدات الكثيرة في الفريق، نستعرض معًا 5 ملاحظات من أداء الفريق اليوم ...

1- أداء ممتاز للوافدين الجدد.

لعب الاتحاد بتشكيل أساسي ضم 5 لاعبين جدد هم حمدان الشمراني ولويس خيمينيز وإيميليانو فيشيو وعبد الإله المالكي وعبد المحسن فلاتة، ويُمكن القول أن الخماسي قدم مباراة جيدة جدًا ومنهم من برز كثيرًا خاصة الثلاثي فيشيو والشمراني وخيمينيز.

هذا الأداء الممتاز من جانب اللاعبين المنضمين هذا الصيف وفي المباراة الرسمية الأولى لهم من المفترض أن يُطمئن الجماهير الاتحادية على مستقبل الفريق هذا الموسم ويؤكد حُسن اختيار الإدارة للصفقات الجديدة.

2- التنظيم الدفاعي الجيد.

لم يظهر الاتحاد بصورة جيدة هجوميًا رغم الجهد الفردي من فيلانويفا وخيمينيز، لكنه لعب مباراة دفاعية جيدة جدًا، إذ منع هجوم ذوب آهن من الوصول لمرمى فواز القرني سوى عبر ركلة ثابتة سُددت ببراعة، وتسديدة أخرى تصدى لها الحارس.

المنظومة الدفاعية للفريق عملت جيدًا سواء من خط الدفاع أو وسط الملعب بقيادة فيشيو الذي مثل إضافة هائلة للفريق ظهرت بوضوح اليوم، وقد استخدم أسلوب الضغط القوي في نصف ملعبه ومحاصرة مفاتيح لعب الفريق الإيراني ومنع التمريرات العرضية والتعامل معها جيدًا داخل منطقة الجزاء.

3- غياب الانسجام هجوميًا.

كما أسلفت، لم يظهر الاتحاد بالصورة المطلوبة هجوميًا، إذ عابه غياب الانسجام بين لاعبيه سواء في التحركات دون كرة أو الجمل الهجومية الجماعية، أحيانًا كنا نرى رومارينيو يخرج من منطقة الجزاء لكن لا أحد يدخل ليغطي مكانه، وأحيانًا نرى دخول خاطئ لبعض اللاعبين وقد رأينا كيف كانت الفوضى الهجومية عند إحراز الهدف الأول ومن حُسن الحظ أن الكرة وصلت للتشيلي ليُسجل.

غياب الانسجام طبيعي جدًا بالنظر لأنها أولى مباريات الموسم وللعدد الكبير نسبيًا من اللاعبين الجدد في الفريق، هناك حاجة للوقت والمباريات لكي يصل الجميع للمستوى المطلوب من الجماعية، وحتى يحدث هذا يُمكن الاعتماد على فيلانويفا لصناعة الفارق.

4- إهدار الفرص.

الاتحاد كان سيندم كثيرًا لو لم يُسجل مدافعه زياد المولد هدف الفوز، فالفريق أهدر عدة فرص سهلة كانت كفيلة بحسم المواجهة من لقاء الذهاب، لكنه الآن سيضطر لخوض مباراة صعبة جدًا أمام ذوب آهن في الدوحة لضمان العودة ببطاقة التأهل لدور الـ8.

رومارينيو على الأخص أهدر عددًا كبيرًا من الفرص السهلة للغاية، وهو ما يحتاج مراجعته من جانب المدرب سييرا.

5- إجابة السؤال المهم.

السؤال الذي شغل الاتحاديين طوال الأيام الماضية، هل أحسن أم أخطأ سييرا اختيار الأجانب في القائمة الآسيوية؟ الإجابة ظهرت اليوم أو على الأقل جزء منها وهي بالطبع في صالح المدرب التشيلي.

سييرا أصر على اختيار فيشيو وخيمينيز رغم اعتراض جمهور العميد، لكن ما قدمه الثنائي اليوم خاصة فيشيو يؤكد حُسن اختيار المدرب لهما وأنهما عند حسن الظن وقدر الثقة بهما.

ربما السلبية الوحيدة هي رومارينيو الذي كلما كان يُهدر فرصة سهلة يظهر معه شبح ألكساندر بريجوفيتش الهداف الممتاز الذي تركه سييرا في جدة، بالتأكيد استمرار المهاجم البرازيلي في إهدار الفرص سيفتح النار على المدرب لعدم ضم بريجوفيتش المطلوب جدًا لدى مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو.