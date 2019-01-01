عبد المحسن فلاته: اللاعبون عازمون على التأهل وإسعاد جماهير الاتحاد

مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال في جدة انتهت بالتعادل السلبي مما يفتح الباب أمام الفريقين للتأهل في حالة تحقيق الانتصار في الرياض إيابًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد عبد المحسن فلاته جماهير الاتحاد ببذل قصارى جهده للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن إياب دور الـ8 لدوري أبطال آسيا، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا في جدة 0-0.

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وقال فلاته مدافع الاتحاد "أنهينا الشوط الأول من تلك المواجهة في جدة، ونستعد حاليًا للشوط الثاني في الرياض".

"المباراة مهمة وحاسمة، وصلنا لمرحلة متقدمة في البطولة ونرغب بمواصلة المشوار. نحن اللاعبون عازمون على تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي وإسعاد جماهير الاتحاد".

يُذكر أن المدافع السعودي ارتدى قميص الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفي الأخير قادمًا من القادسية، وقد وقع عقدًا مع العميد يمتد لـ3 سنوات.

وفلاته واحد من مجموعة لاعبين محليين تعاقد معهم الاتحاد هذا الصيف لدعم صفوفه وتقديم موسم مميز يُعوض الجماهير عن الموسم المخيب في 2018-2019، وأبرزهم هارون كمارا وعبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني وعبد الإله المالكي.