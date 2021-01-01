حيرة في مقعد واحد وحسم كبير للأجانب .. مهمة ليست بالصعبة بقائمة الأهلي الآسيوية

فلادان ميلويفيتش لن يجد صعوبة في اختيار قائمته.

يستعد فريق النادي الأهلي، لخوض غمار مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، عندما تستضيف مدينه "جدة" المجموعة الثالثة، في فرصة كبيرة من أجل غسيل أحزانه المحلية، ولكن أمام الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، مهمة صعبة وهي الاستقرار على قائمته النهائية التي ستخوض مباريات البطولة القارية.

الأهلي يقع بالمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا الدحيل القطري والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني، حيث يقع في مجموعة قوية للغاية، حيث سيجد هناك منافسة صعبة للغاية تنتظره.

بطولة دوري أبطال آسيا هذه المرة ستكون هي أمل الأهلي الوحيد من أجل إنقاذ موسمه، بعد الإخفاق المحلي الكبير، بابتعاده عن المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وتوديعه كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 على يد العين، ولم يتبقى سوى البطولة القارية.

وخلال الفترة الحالية، يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، القائمة النهائية التي سيلعب بها ببطولة دوري أبطال آسيا، وأيضًا اختيارات اللاعبين الأجانب، في ظل امتلاك الفريق 7 أجانب، يجب الاختيار منهم 4 لاعبين فقط.

لاعبو الأهلي المحترفين هم: "البرازيلي لوكاس ليما، والصربي ليوبومير فيسا، والمغربي إدريس فتوحي، والبوسني إلفيس ساريتش، والسنغالي مباي نيانج، والروماني ألكسندرو ميتريتسا، والسوري عمر السومة".

عمر السومة

أول الأسماء التي ستكون حاضرة بكل تأكيد هو المهاجم السوري عمر السومة نجم الفريق الأول، المدرب الصربي لن يتردد في قيده في قائمة أجانب الفريق خلال الموسم الحالي، دون النظر عن ابتعاده الفترة الماضية عن المستوى المعهود منه.

ولا يوجد منافس حقيقي لعمر السومة في هذا المركز، سوى المهاجم السنغالي مباي نيانج، الذي انضم للفريق مؤخرًا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ولكن يبدو وأن فلادان غير مقتنع به، بدليل استبعاده من المباريات الفترة الماضية.

عمر السومة لعب هذا الموسم في 21 مباراة، بواقع 1890 دقيقة، سجل 10 أهداف، وصنع هدفين لزملائه، وسدد 82 كرة، منها 37 كرة على المرمى.

أما عن مباي نيانج، لم يلعب سوى 3 مباريات فقط كبديل، بمجموع 68 دقيقة، مرر الكرة 12 مرة، منها 9 تمريرات ناجحة، بنسبة نجاح 75%، وسدد تسديدة واحدة على مرمى الخصوم.

إدريس فتوحي

يعد المغربي فتوحي ضمن الأسماء شبه المحسوم انضمامها لصفوف النادي الأهلي، في ظل الأداء المتميز الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية، حيث يعد هو واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة فلادان ميلويفيتش.

واستطاع فتوحي أن يسجل هدفين، بالإضافة إلى صناعة 24 فرصة للتسجيل لم يتم استغلالها من جانب زملائه، ومرر الكرة 698 مرة، منها 597 تمريرة ناجحة، بنسبة نجاح تصل إلى 85.5%، وذلك خلال 17 مباراة، منها 15 لعبها بشكل أساسي، ومباراتين كبديل.

وسدد فتوحي الكرة على مرمى الخصوم 15 مرة، منها 9 تسديدات على المرمى، حيث سجل هدفيه بقدمه اليسرى، وعلى الجانب الدفاعي قطع الكرة 9 مرات، ومنع التسديد 5 مرات، وشتت الكرة 5 أيضًا.

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ألكسندرو ميتريتسا

يعد الروماني ألكسندرو ميتريتسا واحدًا من العناصر التي ستنضم بشكل كبير لقائمة الأهلي الآسيوية، بعد تألقه خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه تم التعاقد معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، من نادي نيويورك سيتي الأمريكي، على أن يعود مرة أخرى لفريقه.

ميتريتسا قدم إضافة قوية لفريقه الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد عليه المدرب ميلويفيتش بشكل أساسي، وغيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

لعب ميتريتسا مع الأهلي هذا الموسم بالدوري السعودي في 19 مباراة، منها 15 مباراة بشكل أساسي، سجل 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، كما صنع 22 فرصة للتسجيل لزملائه.

ومرر ميتريتسا الكرة 327 مرة، منها 257 تمريرة ناجحة، وسدد الكرة على الخصوم 30 مرة، منها 17 تسديدة على المرمى، وسجل هدفين بقدمه اليمنى ومثلهما باليسرى.

منافسة قوية بين 4 لاعبين

وتبقى المنافسة على المقعد الرابع في قائمة الأهلي الآسيوي بين الرباعي، البرازيلي لوكاس ليما الظهير الأيسر، والصربي ليوبومير فيسا، والبوسني إلفيس ساريتش، والسنغالي مباين يانج.

الضرورة تقول أن الأهلي يحتاج للظهير الأيسر لوكاس ليما، ولكن الأفضل أن يتم ضم فيسا خاصة وأن ميلويفيتش، يعتمد عليه بشكل كبير الفترة الماضية.

أما موقف ساريتش سيكون ضعيفًا، في ظل غيابه منذ مدة طويلة، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أما عن نيانج لا يختلف موقفه عن إلفيس ساريتش، حيث لا توجد قناعات من جانب المدرب بإمكانياته.