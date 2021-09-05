دورتموند يورط ريال مدريد في رينيير من جديد

إدارة بوروسيا تمهل لاعب ريال مدريد حتى يناير لإثبات كفاءته

يدرس مسئولو بوروسيا دورتموند قرار قطع إعارة رينيير جيسوس، المنتقل إليهم من صفوف ريال مدريد الإسباني.

البرازيلي المنضم إلى ريال مدريد فى يناير 2020، تمت إعارته إلى بوروسيا دورتموند الألماني لاكتساب الخبرات وتطور الجانب الفني والبدني.

وعلى الرغم من أنه لم يمر سوى عام واحد في فترة إعارته إلا أن النادي الألماني يخطط للتخلص من اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لماذا جاء قرار النادي الألماني؟

في صيف 2020، توصل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند إلى اتفاق لإعارة رينيير لمدة موسمين إلى صفوف النادي الألماني.

لكن حسب ما نشرته "بيلد" الألمانية فإن إدارة دورتموند أملهت البرازيلي حتي يناير المقبل من أجل تقديم مستوى رائع يمنحه فرصة الاستمرار لنهاية الموسم الجاري، وإلا سيتم قطع إعارته في يناير.

ما موقف مدرب بروسيا دورتموند من اللاعب؟

في مطلع أغسطس الماضي، تحدث ماركو روز، المدير الفني للفريق الألماني عن رينيير وقال: "جمعينا نعلم كم هو جيد"، في إشارة إلى الحالة البدنية الرائعة التي عاد إليها البرازيلي بعد فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية مع البرازيل.

رينير البالغ من العمر 19 عامًا تطرق للحديث عن الأمر في أولبيمياد طوكيو وقال: "آمل أن ألعب أكثر هذا الموسم وأنا أعمل من أجل ذلك، أنا أعمل كل يوم في منزلي، أريد أن ألعب، وأحرز الأهداف"

الجدير بالذكر أن البرازيلي شارك مع "أسود الفيستيفاليا" خلال موسمه الأول بـ 254 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

اقرأ ايضًا:

تقارير.. الحرب ستندلع في مانشستر بسبب هالاند!

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات والقنوات الناقلة

بعد الفشل الصيفي، ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند وبوجبا!