دورتموند يوجه رسالة جديدة للراغبين في ضم سانشو

أرقام مميزة للإنجليزي الشاب مع دورتموند هذا الموسم جذبت أنظار الكبار نحوه

حذر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، جميع الأندية الراغبة في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو الصيف القادم.

سانشو ظهر بمستوى مميز مع دورتموند هذا الموسم، وأصبح من العناصر الرئيسية لتشكيل المدرب لوسيان فافر.

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الأمر الذي لفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها بايرن ميونيخ وريال مدريد.

مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند قال لصحيفة "بيلد" الألمانية:"سانشو موهبة رائعة وجزء كبير من خططنا المستقبلية".

الجمهور في أنفيلد لن يترك لك خيارًا إلا أن تُحبه❤️



لاعبٌ في @LFC_Arabic بالطبع لن يُفضل شيئًا في اللعبة كلها على الجمهور 👇 pic.twitter.com/P7UzJt3Kqd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وأضاف:"سيبقى معنا بدون أدنى شك العام القادم، ونؤمن أن دورتموند هو المكان الأفضل له للتطور".

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جدير بالذكر أن سانشو سجل 8 أهداف في 36 مباراة لعبها مع دورتموند منذ انتقاله قادماً من مانشستر سيتي في 2017.