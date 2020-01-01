دورتموند يُعلن الخضوع: بايرن ميونخ حسم الدوري الألماني

تصريحات واقعية..

اعترف مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن لقب الدوري الألماني قد حُسِم لبايرن ميونخ، وأن ناديه قد خسر المنافسة ولا مجال له للحاق بالنادي البافاري في الأسابيع المقبلة.

وعند عودة البوندسليجا في شهر مايو الماضي بعد توقف كورونا، كان الفارق بين دورتموند والمتصدر بايرن 4 نقاط فقط، قبل أن يزيد هذا الفارق ويصبح 7 نقاط بفوز البافاري في الكلاسيكو على كتيبة لوسيان فافر بهدف نظيف.

5 مباريات فقط هي المتبقية على إسدال الستار في الدوري الألماني، ويبدو أن بايرن بمستواه الحالي لا يمكن إيقافه، وليس أدل على ذلك من الخماسية الأخيرة في شباك فورتونا دوسلدورف الأسبوع الماضي.

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زورك يؤمن بذلك بالفعل، وقال في تصريحات للصحافة "أعتقد أننا قلنا كل شيء في الأسبوع الماضي بعد مباراة بايرن، من وجهة نظرنا، لقد حُسم اللقب لهم".

كما أضاف "لا نعتقد أن بايرن سوف يسقط في المباريات المقبلة، إنهم جيدون للغاية، علينا أن نعترف بذلك بوضوح. نحن حاليًا في المركز الثاني ونريد أن ننهي الموسم في هذا الوضع".

خسارة الدوري للموسم الثاني على التوالي بعد منافسة مع كبير ميونخ تجعل مستقبل لوسيان فافر في تدريب دورتموند على المحك، مع تقارير عن أن نيكو كوفاتش وجيسي مارش أحدهما سيخلف السويسري في الموسم المقبل.

وكان دورتموند قد خرج من بطولة الكأس في مفاجأة مدوية على يد فيردر بريمن في دور الـ16 بالهزيمة بثلاثية لهدفين، قبل الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان، ما أغضب الجمهور والإدارة كثيرًا.

موسم جديد يخرج منه دورتموند خالي الوفاض رغم الصفقات المميزة التي عُقدِت على مدار السوقين الأخيرين من ضم إيرلينج هالاند وقبله الثلاثي ماتس هوملس ويوليان براندت وتورجان هازارد.

الجدير بالذكر أن مشاركة دورتموند في دوري الأبطال الموسم المقبل لا زالت غير مؤكدة في ظل فارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المرتبة الثالثة و4 نقاط فقط عن الجارين باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ.