دورتموند يُصارع مانشستر يونايتد من أجل ماندزوكيتش

يبدو وأن النادي الألماني يعزم على الصفقة بقوة..

عاد من جديد اسم ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس، ليتردد في الأروقة الألمانية، حيث أكدت صحيفة "كيكر" أن بوروسيا دورتموند قرر الدخول في ركب المتسابقين للظفر بخدمات الدولي الكرواتي.

وكان ماندزوكيتش قد خرج من حسابات المدرب ماوريسيو ساري إلى درجة أنه لم يشارك ولو لدقيقة في مختلف المسابقات مع اليوفي هذا الموسم، ليكون رحيله مسألة وقت لا أكثر.

الدولي الكرواتي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الدوري القطري قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن مغالاة اللاعب في طلباته المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة.

بوروسيا دورتموند يُعاني بوضوح في مركز المهاجم الصريح، حيث لم يقدم باكو ألكاسير حتى الآن أدائه المعهود، مما يجعل المدرب لوسيان فافر يعتمد على ماريو جوتسه أو ماركو رويس عوضًا عنه، ما ترتب عليه إضعاف فاعلية أسود الفيستيفاليا الهجومية.

هذا الأمر يفرض على إدارة هانز يواخيم فاتسكه ضرورة التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي، ليقع اختيار الإدارة على ماندزوكيتش صاحب الخبرة الكبيرة في الأراضي الألمانية، رغم أن الظفر به يعد صعبًا إلى حد ما.

تأتي هذه الصعوبة من رغبة مانشستر يونايتد هو الآخر في التعاقد مع اللاعب، والذي قطعت إدارته بالفعل شوطًا كبيرًا في إقناع صاحب الـ 33 عامًا بارتداء قميص الشياطين الحمر في الشتاء.

يذكر أن السوبر ماريو قد سجل 53 هدفًا في البوندسليجا خلال 110 مباراة بقميص فولفسبورج وبايرن ميونخ، كما أنه سجل 44 هدفًا بقميص اليوفي في 162 مباراة بمختلف البطولات.

كما يجدر الإشارة إلى اليونايتد يُعاني في مركز المهاجم الصريح هو الآخر بعد رحيل روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز إلى إنتر ميلان، ليكون ماركوس راشفورد والصاعد جرين وود هما الوحيدان المتاحان أمام أولي جونار سولشاير.