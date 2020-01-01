دورتموند يريد تمديد بقاء حكيمي وبايرن ميونخ يسعى لخطفه

بوروسيا دورتموند مهتم بتمديد بقاء أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد في صفوفه وبايرن ميونخ يدرس موقفه.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى لتمديد تعاقد لاعبه الحالي أشرف حكيمي المعار من صفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر"، والتي أكدت أن إدارة بوروسيا دورتموند ستحاول التوصل لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تمديد بقاء النجم المغربي.

وكشفت الصحيفة أن رئيس النادي هانز يواكيم فاتسكه سيتفاوض بشكل مباشر مع نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز من أجل حسم كل شيء قريبًا.

فافر: هالاند يحتاج إلى القليل من الوقت مع بوروسيا دورتموند

كما تحدثت عن وجود رغبة من قبل نادي بايرن ميونخ في خطف اللاعب من بوروسيا دورتموند بعد انتهاء إعارته عن طريق التوصل لاتفاق مع ريال مدريد من قبلهم.

وبحسب ما أوضحت أيضًا فنسبة حصول البافاري على النجم المغربي قليلة للغاية في ظل العلاقة المميزة التي جمعته بالنادي في آخر عامين.

وكان أشرف حكيمي قد انضم في صيف 2018 لصفوف بوروسيا دورتموند قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين ينتهيان الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد شارك في 26 مباراة هذا الموسم رفقة بوروسيا دورتموند في كل البطولات سجل خلالهم ستة أهداف وصنع مثلهم.