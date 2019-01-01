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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

دورتموند يرفض هدية بايرن ويكتفي بالتعادل مع فرانكفورت

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أداء متواضع من دورتموند ولكنه مستمر منفرداً بالصدارة بعد تعثر بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


وقع فريق بوروسيا دورتموند، في فخ التعادل الإيجابي مع مُضيفه أينتراخت فرانكفورت، بالجولة العشرين من الدوري الألماني.

دورتموند دخل المباراة طامحاً في انتزاع انتصار جديد، لتأمين صدارته للبوندسليجا والهروب من مطاردة بايرن ميونيخ.

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المدرب لوسيان فافر دخل بتشكيل مكون من رومان بوركي كحارس مرمى، ورباعي دفاعي جوليان فايجل، عبده ديالو، أشرف حكيمي ولوكاس بيتشيك.

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وأما خط الوسط فشهد تواجد أكسيل فيتسل، توماس ديلاني ورافائيل جيريرو، وبالهجوم ماركو رويس، جادون سانشو وباكو ألكساير.

الاستحواذ جاء لصالح دورتموند بشكل كبير، ولكن الخطورة والمحاولات على المرمى كانت من نصيب أينتراخت.

رويس افتتح التسجيل للضيوف بعد مرور 22 دقيقة من زمن المباراة، ليضع فريقه على أعتاب ثلاث نقاط جديدة.

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أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام والرد جاء قبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق بهدف لوكا جوفيتش.

فافر حاول التدخل في الشوط الثاني لتغيير النتيجة، بنزول كريستيان بوليسيتش وجاكوب لارسن ولكن فرانفكورت تمسك بالتعادل وحافظ عليه.

النتيجة ترفع رصيد دورتموند إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط كاملة عن بايرن الثاني الذي خسر من ليفركوزن بنفس الجولة 3/1.

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