دورتموند يرد على جلوس والد هالاند مع ريال مدريد وبرشلونة

الوكيل الإيطالي يبحث عن العرض الأفضل للنجم النرويجي

يبدو أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند أصبح على أعتاب الرحيل عن بوروسيا دورتموند، والانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نشرت صورًا لألفي هالاند والد اللاعب بصحبة وكيل أعماله مينو رايولا في مدينة برشلونة.

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وأوضحت أن الهدف من الزيارة، كان افتتاح المفاوضات مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، من أجل انتقال اللاعب لصفوف النادي الكتالوني في الصيف.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لتخرج صحيفة "as" لتؤكد أن رايولا ووالد اللاعب قاما بالتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد للجلوس مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال يعتبر هو الطرف الأقوى حظًا في هذه الخطوة، بسبب الظروف المالية الجيدة للنادي الإسباني التي قد تسمح له بالقيام بهذه الصفقة الضخمة.

🚨🚨RAIOLA y el PADRE de HAALAND, CAZADOS en MADRID🚨🚨



‼️Imagen EXCLUSIVA de @elchiringuitotv



La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/SBwtlDHJu3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 1, 2021

وعلى الجانب الآخر يسعى لابورتا باستغلال ورقة المفاوضات، من أجل إقناع دورتموند بتخفيض سعر اللاعب، ليتناسب مع الإمكانيات المالية الضعيفة لبرشلونة في الوقت الحالي.

ومن جانبه قال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند عن هذه الأنباء:"لقد تحدثت مع رايولا أمس وأخبرته بنوايا النادي".

وأضاف:"نحن نخطط لبقاء هالاند معنا لفترة طويلة، لا يجب التعليق على الشائعات بشكل مستمر، أراه في دورتموند لفترة طويلة جدًا".

وفي النهاية يستمر رايولا في البحث عن أفضل عرض ممكن لموكله، تمهيدًا للجلوس مع دورتموند لإقناع النادي الألماني بالتخلي عن صاحب الـ20 سنة.

يذكر أن المهاجم الشاب سجل 33 هدفًا في 33 مباراة لعبها مع دورتموند خلال الموسم الحالي بكل البطولات.