دورتموند يرد بصورة نهائية على مانشستر يونايتد بشأن سانشو

الأمر حُسم..

أغلق مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، الباب في وجه مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع جادون سانشو، وأكد أن انتقال الدولي الإنجليزي إلى الشياطين الحمر لم يعد ممكنًا الآن.

واهتم يونايتد بالتعاقد مع صاحب الـ20 عامًا منذ بداية الصيف، لكن لم ينجح في التوصل لاتفاق مع إدارة دورتموند في ظل تمسك الأخيرة بقيمة 120 مليون يورو للموافقة على بيع نجمهم الأول.

وبعد البداية المتعثرة ليونايتد هذا الموسم، عاد اسم سانشو للبروز مرة أخرى وسط أنباء عن اقتراب الصفقة، إلا أن زورك خرج اليوم السبت وأعلن أن الأمر بات مستحيلًا.

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المدير الرياضي في تصريحات إعلامية قال "لدينا اتفاق واضح معه بأنه يمكنه الانتقال في ظل ظروف معينة ووقتٍ معين، الآن الباب قد أُغلق تمامًا".

سانشو لم يشارك في فوز دورتموند الكبير على فرايبورج برباعية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من البوندسليجا، في وقتٍ عنونت فيه الصحف الإنجليزية سبب الغياب بأنه للضغط على إدارة النادي الألماني للسماح له بالرحيل إلى أولد ترافورد.

بدوره، نفى زورك هذه الأنباء، حيث قال "لم ينجح أمر مشاركة سانشو وكذلك الحارس رومان بوركي اليوم، كلاهما غير جاهزين للعب".

الجدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي يوم الإثنين المقبل، ما يجعل من الناحية المنطقية إمكانية تعاقد يونايتد مع سانشو صعبة للغاية إلا إذا منحوا إدارة هانز يواخيم فاتسكه عرضًا استثنائيًا للغاية.