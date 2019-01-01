دوخة: كنا نشعر بأننا نلعب في الجزائر وليس في مصر

دعم كبير حظي به المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عز الدين دوخة الحارس الجزائري، أنه شعر بأن فريقه يلعب في الجزائر وليس في مصر، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق محاربو الصحراء، كأس الأمم الأفريقية، بعد التغلب على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وقال دوخة في تصريحات للصحفيين عقبت اللقاء: "اليوم شعرنا بأننا نلعب في الجزائر وليس في مصر، أريد شكر كل اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد الجزائري".

وواصل: "الحمد لله، هذا تتويج مستحق لنا لم نخسر في البطولة، ألف مبروك للشعب الجزائري والعربي على هذا التتويج الذي نستحق".

وبسؤاله عن أصعب لحظة في النهائي قال: "بكل تأكيد كانت المخالفة التي تم احتسابها علينا في اللحظات الأخيرة من المباراة كانت الأصعب".