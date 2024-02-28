الحديث يمتد إلى كريم بنزيما أيضًا

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أبدى دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل دهشته من فقد كريستيانو رونالدو لواحدة من أهم مميزاته الفنية عقب انتقاله للنصر السعودي.

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حديث مهاجم تريندان وتوباجو يتعلق بالضربات الرأسية، حيث لم يُسجل النجم البرتغالي هذا الموسم سوى هدفين بالرأس من 17 محاولة، وقد ربط حديثه كذلك بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مشيرًا إلى أن نجمي النصر والاتحاد آخر من تبقى من جيل اللاعبين المميزين بالكرات الهوائية.

وأضاف "غياب المحاولات والأهداف الرأسية عن رونالدو أمر يُفاجئني تمامًا، فهو أحد آخر من تبقى من ذلك الجيل المميز بالكرات الرأسية وقد استطاع إحراز أهداف جميلة برأسه، غيابها الآن مفاجأة كبيرة. ألكسندر ميتروفيتش يتفوق عليه هنا وربما يعود ذلك لتواجده في إنجلترا واعتماد أسلوب اللعب هناك على الكرات الهوائية والتمريرات العرضية كثيرًا".

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تابع "الأمر لا يتوقف عنده بل كذلك عند كريم بنزيما مهاجم الاتحاد. ربما أحد الأسباب تغير كرة القدم واعتمادها كثيرًا الآن على التمريرات القصيرة فيما كنا سابقًا نتدرب كثيرًا على التمريرات العرضية ونعتمد عليها في أسلوب لعبنا. ربما لا يحصلان على تمريرات عرضية جيدة ولذا يُعانيان في تسجيل الكرات الرأسية".

وأتم يورك مؤكدًا أن الأمر لا يُعد مأزقًا كبيرًا للاعبين الكبيرين.

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