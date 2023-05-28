دهسه حصان وحالته حرجة .. نقل نجم باريس سان جيرمان إلى المستشفى

حادثة مؤسفة تعرض لها اللاعب صباح الأحد

تعرض لاعب باريس سان جيرمان سيرخيو ريكو لحادثة مؤسفة صباح الأحد توجب على إثرها نقله إلى المستشفى بحالة حرجة.

الحارس الإسباني الذي يعد خياراً بديلاً للمدرب كريستوف جالتييه لا يحصل على فرصة كبيرة للعب في ظل الاعتماد الدائم على زميله جانلويجي دوناروما، ولكن استغل العطلة الممنوحة للاعبين عقب لقاء السبت والتتويج بلقب الدوري للعودة لبلاده.

وبحسب "آس"، تعرض اللاعب لحادث أثناء ركوب الخيل في إشبيلية هذا الصباح، وسط تضارب حول طبيعة الحادث، إذ تقول مصادر إنه سقط عن حصانه، وأخرى تؤكد تعرضه للدهس من قبل حصان آخر عقب سقوطه.

وتم نقل اللاعب لغرفة الطوارئ بأحد مستشفيات المدينة بمروحية طبية بحسب التقارير، وقالت "كانال سور" إن حالته الصحية حرجة.

وذكرت "ريليفو" أن اللاعب تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس وتم تركيب أنبوب للتنفس له في الساعات الماضية، ولم يصدر بعد بيانات رسمية من باريس سان جيرمان للتعقيب على الحادثة.