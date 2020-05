دمي جنسية تسبب أزمة في الدوري الكوري

أثار استعمال نادي إف سي سيول لدمي جنسية في مباراته الأخيرة بالدوري الكوري أزمة كبيرة، واضطر النادي للاعتذار عن تصرفاته التي اعتبرها الإعلام إهانة للبلاد.

وكان الدوري الكوري من أوائل الدوريات التي عادت لاستئناف النشاط الكروي الأسبوع الماضي بعد التوقف بسبب كورونا، ولكن دون جمهور.

واستضاف سيول جوانجچو وفاز عليه بهدف نظيف، ولكن أبرز أحداث المباراة كانت في المدرجات الخالية، والتي استعانت فيها إدارة النادي بدمي لتحل محل الجمهور الحقيقي.

وقدم النادي اعتذاراً بعد عاصفة الانتقادات التي تعرض لها بعد اكتشاف أن الدمي المستخدمة جنسية، وفسر ما حدث بأنه لم يكن على دراية بأنها ذات أغراض جنسية.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL