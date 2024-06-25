دموع سوريا تخونه أمام ميسي.. عشق الأرجنتيني يواصل اجتياح كوبا أمريكا!

لم يستطع صحفي "الشيرينجيتو" الشهير تمالك أعصابه..

بدا صحفي "الشيرينجيتو" كريستوبال سوريا المعروف بتحيزه لبرشلونة متأثرًا لدرجة البكاء بينما كان في معسكر الأرجنتين بنيو جيرسي استعدادًا لمباراة تشيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان ميسي قد فتح الباب للأنصار لتهنئته بعيد ميلاده السابع والثلاثين، ما دفع سوريا إلى الاقتراب منه ومقابلته في مشهد يبدو أنه أثر في سوريا كثيرًا.

لم يستطع سوريا تمالك أعصابه وهو يمسك بميكروفون برنامج الشيرينجيتو وما كان منه إلا أن انهمر باكيًا بعد مقابلة ليونيل ميسي.

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يذكر أن الأرجنتين تواجه تشيلي فجر الأربعاء، وكان الألبيسيليستي قد فاز في المباراة الأولى على كندا بهدفين نظيفين صنع أحدهما ميسي نفسه.