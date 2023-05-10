دمر وعد الهلال لليونيل ميسي .. أنخيل دي ماريا يصدم الجميع بتصريحاته!

هل يتسبب أنخيل دي ماريا في فشل مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي؟

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يبدو أن هناك طارئ بشأن مستقبل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي ربما بتصريحاته التي خرج بها مؤخرًا، أفسد على الهلال خطته لضم مواطنه ليونيل ميسي.

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دي ماريا ارتبط اسمه خلال الأشهر الماضية بنادي اتحاد جدة، لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية خرجت قبل يومين، موضحة أن مسؤولي الكرة السعودية وضعوا اسمه ضمن اللاعبين الذين يريدون استقطابهم لأحد أندية الرياض، كي تتوفر بيئة اجتماعية مناسبة لميسي في المدينة، في محاولة لإقناعه بتمثيل الهلال في الموسم المقبل.

لكن أحدهم أخرج نفسه من البيئة التي كان يحلم بها السعوديون، إذ قال دي ماريا، خلال تصريحاته للصحافة، اليوم الأربعاء: "أشعر براحة كبيرة هنا في يوفنتوس، عائلتي أيضًا مثلي، حاليًا نحن في طور التفاوض حول التجديد، وسنرى ما سيحدث، لكن المؤكد أنني في حالة جيدة جدًا".

جدير بالذكر أن دي ماريا يستعد مع اليوفي لمواجهة إشبيلية الإسباني غدًا الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وينتهي عقد صاحب الـ35 عامًا مع السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد انضم له في صيف 2022م.

Shahid