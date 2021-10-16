"دمّر عائلة جديدة لأجل عاهرة".. إيكاردي يخون واندا!

مفاجأة كبيرة..

أثارت واندا نارا الجدل، بعدما ألمحت في الساعات الماضية إلى خيانة زوجها ولاعب باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي، لها، بعد قصة حب طويلة بينهما.

وتركت واندا نارا في السابق صديقها ماكسي لوبيز من أجل إيكاردي، والذي أسست معه عائلة وتزوجته وأصبحت وكيلة أعماله مع إشرافها على تركه إنتر والانضمام إلى باريس سان جيرمان.

لكن يبدو أن هذه العلاقة في طريقها للنهاية، بعدما نشرت واندا عبر حسابها على إنستجرام حالة كتبت فيها "دمرت عائلة جديدة لأجل عاهرة!".

Wanda Nara, Mauro Icardi’s wife, appears to take aim at her husband, unfollowing the PSG man on Instagram simultaneously: “Another family that you have ruined for a slut.” pic.twitter.com/9nMRZHxGUQ — Get French Football News (@GFFN) October 16, 2021

هذه الجملة الغامضة أتت بجانب قيام واندا بإلغاء متابعة ماورو إيكاردي على إنستجرام وحذف صورهما سويًا من حسابها.

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نتيجة لذلك، اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي بالأنباء حول نهاية رحلة الثنائي سويًا، في وقت قالت فيه بعض التقارير أن الدولي الأرجنتيني أقام علاقة مع عارضة أزياء في الأشهر الأخيرة واكتشفتها واندا مؤخرًا.

وكان إيكاردي قد خاض هذا الموسم 11 مباراة على مختلف الأصعدة مع باريس سان جيرمان سجل خلالهم 3 أهداف.

ومع وصول ليونيل ميسي إلى بي آس جي، قيل أن العلاقة بين أسرته وأسرة إيكاردي قد زادت للغاية بعدما أصبحت زوجته أنتونيلا مقربة للغاية من واندا.