"دمرتنا يا كلوب".. لاعب ليفربول السابق يتوقع سيناريو مفزع من صلاح وفان دايك

"أرنولد لن يكون أبدًا في هذه القائمة"

يرى داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، أن رحيل الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، سيفتح الباب أمام سيناريو مدمر لقلعة الأنفيلد.

وأعلن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى صيف 2025، وذلك بعد 9 سنوات قضاها داخل الأنفيلد، حقق خلالها كل البطولات الممكنة وأعاد الفريق إلى منصات التتويج.

وقال داني ميرفي في تصريحات لشبكة "talksport": "أعتقد أن رحيل كلوب سيتبعه رحيل نجوم من الفريق، ويتعلق الأمر بأشخاص مثل الهولندي فيرجيل فان ديك والمهاجم المصري محمد صلاح، لن أضع أرنولد في هذه القائمة، فهو لاعب في ليفربول، وسيبقى".

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وأضاف: "لكن فيرجيل (32 عامًا) ومو صلاح (31 عامًا)، وصلا إلى سن معين، أعتقد أن أمام كل منهما 18 شهرًا فقط في ليفربول كحد أقصى، هذا هو الموقف، ويمكنهم استغلال هذا الأمر للرحيل من أجل تجربة شيء جديد".

ولا يستطيع ليفربول تحمل خسارة العديد من اللاعبين الأساسيين، حيث ستكون خسارة كلوب بمفرده، بمثابة ضربة قاصمة للريدز، لكن رؤية اثنين من أفضل لاعبي الفريق يرحلان معه ستكون خسارة فادحة.

محمد صلاح هو أفضل لاعب في كتيبة الريدز، يمتلك عروضًا مغرية من السعودية، وكان قريبًا بالفعل من الرحيل في الصيف الماضي، والقائد فيرجيل فان ديك، هو أحد أهم الأشخاص في النادي -داخل وخارج الملعب، سيدخل كلاهما العام الأخير من عقده هذا الصيف، ويرى مورفي أنه يمكنهما استخدام رحيل كلوب للرحيل أيضًا.