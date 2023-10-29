دماء في رأس جروسو وحافلة مدمرة وأحجار .. تأجيل مواجهة مارسيليا وليون!

موقف أصبح معتادًا في الكرة الفرنسية!

تسببت حالة من الفوضى والشغب الجماهيري قبل مواجهة الجولة العاشرة في الدوري الفرنسي بين مارسيليا وليون في تأجيل المباراة.

جاء هذا عقب أن قامت مجموعة من الجماهير بالهجوم على حافلة ليون وقامت بتكسير عدة نوافذ فيها واعتدوا بالصخور على ركابها.

وكان فابيو جروسو نجم إيطاليا السابق والمدير الفني الحالي لليون قد تعرض لإصابات قوية في الرأس، وتم تداول صورًا صعبة للغاية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتلقى جروسو بعض الإسعافات الأولية في ملعب اللقاء قبل أن يتم تأجيله بصفة نهائية، في ظل استحالة إقامته في ظل تلك الظروف.

يأتي هذا في موسم صعب لليون الذي يحل في قاع جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الوقت الحالي بثلاث نقاط فقط من تسع جولات.