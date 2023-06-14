دليل مدن كرة القدم لديربي براج: سلافيا ضد سبارتا، الملاعب، أين يمكنك الإقامة، وما يمكن القيام به

يقدم لك GOAL التفاصيل الأساسية حول ديربي براج، بما في ذلك كيفية الوصول إلى هناك والمزيد..

هل فكرت في أن تقضي عطلة في براج تتزامن مع يوم رائع لكرة القدم.

مع العداوات التي تعود إلى القرن التاسع عشر، فإن المباريات بين سلافيا وسبارتا تكون متوترة دائمًا، مع الكثير من المؤامرات والألعاب النارية، خاصة عندما يكون كل شيء على المحك، سواء في الدوري أو الكأس.

هنا، يقدم لك "جول.كوم" كل ما تحتاج إلى معرفته حول ديربي براج، بما في ذلك كيفية الوصول إلى الملاعب، وأماكن الإقامة في المدينة، وبعض الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها أثناء وجودك هناك.

ديربي براج: سلافيا ضد سبارتا

يُلعب ديربي براج بين الغريمين سلافيا براج وسبارتا براج.

إنها أكبر مباراة في كرة القدم التشيكية، ولها تاريخ طويل يعود إلى عام 1896.

لقد تقابل الفريقان أكثر من 300 مرة بالفعل، وكان سبارتا هو الأكثر نجاحًا في هذه المواجهة، على الرغم من أن سلافيا احتفظ ببعض الكبرياء، وتمكن من التفوق مؤخرًا عندما التقى الفريقان في نهائي كأس التشيك 2023.

تُلعب المباريات في ملاعب صغيرة نسبيًا، مما يعني أن الجمهور يكون فوق اللاعبين تقريبًا، ويضمن المشجعون دائمًا تقديم ألوان مذهلة من الدعم، بما في ذلك "التيفوهات" والشماريخ.

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أين تقام مباريات ديربي براج؟

تُلعب المباريات بين سبارتا براج وسلافيا براج عمومًا على الملاعب الخاصة بالناديين.

ويلعب سبارتا مبارياته على ملعب ستاديون ليتنا، الذي يقع على الضفة الغربية لنهر فلتافا، ويلعب سلافيا في فورتونا أرينا، الذي يقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة على الضفة الشرقية للنهر.

ستاديون ليتنا

الملعب ستاديون ليتنا السعة 18,887 تاريخ الإنشاء 1917

ستاديون ليتنا، (المعروف أيضًا باسم إيبيت أرينا)، هو موطن سبارتا براج، منذ عام 1917 عندما تم بناؤه لأول مرة، وتبلغ سعتها 18887 متفرج.

تم تسمية الملعب على اسم تل ليتنا، الذي يطل على المدينة، وله تاريخ حافل، ويشهد على بعض أكبر إنجازات النادي، فضلًا عن عدد من اللحظات الاجتماعية والسياسية خلال الثورة المخملية.

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بالإضافة إلى الاسم المتطور لأسباب الرعاية، خضعت الأرض لعدد من التجديدات على مر السنين، كان آخرها في عام 2009.

كيف تصل إلى هناك: أقرب محطات مترو هي فلتافسكا (خط ج) وهرادكانسكا (خط أ). تقع محطة سبارتا للترام خارج الملعب وتخدمها الخطوط 1 و 2 و 8 و 12 و 25 و 26.

يمكنك العثور على ستاديون ليتنا في الخريطة التفاعلية أدناه.

فورتونا أرينا

الملعب فورتونا أرينا السعة 19,370 تاريخ الإنشاء 2008

يعد ملعب فورتونا أرينا موطنًا لسلافيا براج وهو الأحدث من بين ملعبي كرة القدم الرئيسيين في المدينة، وقد تم افتتاحه رسميًا في عام 2008.

تبلغ سعته 19.370 متفرج، مما يجعله أكبر ملعب لكرة القدم في البلاد، ويقع في منطقة فرسوفيس.

بفضل خصائصه الحديثة، استخدم الاتحاد الأوروبي الملعب لعدد من النهائيات، بما في ذلك مباراة كأس السوبر 2013 بين بايرن ميونخ وتشيلسي، كما استضاف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 بين وست هام وفيورنتينا.

في البداية، تم تسمية الملعب على اسم ملعب سلافيا السابق، إيدن أرينا، ولكن منذ ذلك الحين أخذ أسماء الرعاة، ومنذ عام 2022 عُرف باسم فورتونا أرينا.

كيفية الوصول إلى هناك: أقرب محطة مترو إلى فورتونا أرينا هي زيليفشكو وتسمى محطة القطار براجا-إيدن، فيما يخص الحافلات، تخدم الحافلات بأرقام 135، 136، 150، 213 الملعب.

يمكنك العثور على فورتونا أرينا في الخريطة التفاعلية أدناه.

أين تقيم في براج

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تعج براج بالعديد من الفنادق وأماكن الإقامة للزوار، مع مجموعة مختارة من الأماكن للبقاء منتشرة في جميع أنحاء المدينة.

تمتلئ "ستير ميستو" (المدينة القديمة) بالفنادق البوتيكية الجميلة بالإضافة إلى الخيارات الكلاسيكية الفاخرة، هناك أيضًا الكثير من الخيارات المتاحة بأسعار معقولة، والتي يمكنك العثور عليها أدناه.

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أشياء يمكنك القيام بها في براج

في لمحة:

ساحة البلدة القديمة

قلعة براج

كاتدرائية سانت فيتوس

جسر تشارلز

إن القيام بزيارة إلى ساحة المدينة القديمة في براج أمر لا بد منه، وفقًا لموقع TripAdvisor، الذي يصنف الساحة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر كأفضل نقطة جذب للسياح، تحتل قلعة براج أيضًا مكانة عالية في القائمة، إلى جانب جسر تشارلز وكاتدرائية سانت فيتوس.

هناك عدد من جولات المشي المتاحة إذا كنت تشعر باللياقة والحيوية ، بالإضافة إلى رحلة نهرية إذا كنت تفضل رحلة هادئة حول المدينة.

تشتهر جمهورية التشيك بالجعة، حيث يعد مصنع "Staropramen" واحدًا من أكبر مصانع الجعة في براج، ولكن هناك الكثير من مصانع الجعة الصغيرة الموجودة في جميع أنحاء المدينة.