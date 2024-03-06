"دليل على ضعف الشخصية!" .. حسم الجدل في أزمة "تقليل" نجم العين من النصر وجماهيره

نجم العين يرد على التقليل من النصر..

كشف بندر الأحبابي، نجم نادي العين الإماراتي، عن حقيقة "تقليله" من فريق النصر السعودي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

العين فاز على أرضه ووسط جماهيره بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة، بهدف مقابل لا شيء على النصر، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل لقاء الإياب.. انتشر تصريح للأحبابي، يتحدث فيه عن مواجهة الإياب أمام النصر على استاد "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض: "بإذن الله ما يفرحون.. سنفوز ونحتفل وسط ملعبهم".

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لكن.. اللاعب المخضرم البالغ من العمر 33 سنة، نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، هذه التصريحات المنسوبة إليه.

وقال بندر الأحبابي: "السلام عليكم جميعًا.. في حياتي لم أصرح عبر حساباتي قبل أي مباراة، تصريحاتي تكون فقط في حسابات رسمية رياضية أو قنوات رياضية".

وأكد الأحبابي، على احترامه لجميع الأندية وعدم التقليل منها؛ قائلًا: "التقليل من الفرق المنافسة يعتبر ضعف من الشخص.. وهذه ليست من عاداتي".

جدير بالذكر أن نادي النصر سيستضيف العين، يوم 11 مارس الجاري، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.