دليل آخر على خيانة بيكيه لشاكيرا .. شهادة جديدة تورط نجم برشلونة في علاقته مع "الفتاة المثيرة"

النجم الإسباني كان يتردد على صديقته الحالية قبل الطلاق

رغم انفصالهما منذ أكثر من عامين، لا تزال أصداء العلاقة بين جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق والمطربة الكولومبية شاكيرا، تتردد في جميع وسائل الإعلام وبين الجماهير.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن هناك دليلًا واضحًا الآن على أن بيكيه بدأ بمواعدة كلارا شيا صديقته الحالية، قبل إنهاء علاقته بالفنانة الكولومبية، وهو ما صرحت به شاكيرا في إحدى أغانيها بعد الانفصال في 2022.

وقالت شابة تدعى ستيلا، كانت تعمل مع كلارا شيا في إحدى حانات برشلونة خلال مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، إن بيكيه كان يتردد على الحانة كثيرًا، لكنها في ذلك الوقت لم تكن تدرك أن هناك ما هو أكثر من مجرد صداقة بينهما.

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وأضافت: "عملت مع كلارا في هذه الحانة التي يتردد عليها المشاهير ولاعبو الكرة في نوفمبر 2021، وفي أحد الأيام ظهر رجل يرتدي قناعًا على هيئة ديك رومي. شعرت بالذعر لكنه رفع قناعه وكان بيكيه".

وتابعت ستيلا: "لم يبد الأمر غريبًا بالنسبة لي، لأنه كان عميلًا معتادًا ويتردد علينا كثيرًا للغاية، حتى أنه كان يأتي في الأوقات التي لم يكن فيها المتجر مفتوحًا. لكنه جاء بالأقنعة لرؤية كلارا".

وختمت: "بصراحة، اعتقدت أنهما كانا مجرد صديقين مقربين، نظرًا لأن كلارا كان لديها حبيب في ذلك الوقت".