دليل البراءة؟ كلوب يعلن مدة غياب صلاح عن ليفربول ويستشهد بتياجو ألكانتارا!

"الإصابات العضلية تحتاج إلى وقت"

وسط كل التكهنات والشكوك المُحيطة حول إصابته، خرج يورجن كلوب مدرب ليفربول لتوضيح بعض الأمور بخصوص الجناح المصري محمد صلاح.

صاحب الـ31 سنة تعرض للإصابة في مواجهة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية، وغادر معسكر الفراعنة لتلقي العلاج في إنجلترا، مما تسبب في حملة قوية ضده من بعض النقاد والجماهير.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي، غدًا، الأربعاء، بالدوري الإنجليزي، قائلًا:"لا يوجد أي ضغوط من أي نوع سوى الرغبة الحقيقية في تعافيه بأقرب وقت ممكن، لا يمكننا التسرع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"صدقوني لو كانت لدينا إمكانية تسريع عملية الشفاء لما غاب تياجو ألكانتارا عن الفريق لمدة 10 أشهر، وكنا استعدنا جميع اللاعبين الآخرين أيضًا".

وتابع:"نحن فقط نفعل ما يمكننا القيام به، وننتظر حتى يصبحوا جاهزين، صلاح ليس جاهزًا لمباراة تشيلسي وكذلك المباراة التالية ضد آرسنال لأنه يعاني من إصابة، لا أعلم إذا كان حدث أي سوء تفاهم بخصوص هذا الأمر أم لا، لأنه يعاني من مشكلة في العضلات وهذا النوع من الإصابات يستغرق بعض الوقت، الأمر كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير ولكنه يخضع للتأهيل وغير متاح في الوقت الحالي".

وتأتي هذه الأنباء بعد انغلاق الباب تمامًا أمام عودة صلاح إلى المنتخب المصري، بسبب خروج الفراعنة من دور الـ16 لأمم إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.