دكة البدلاء لا تناسبه الآن .. ليفربول يرضخ أمام تمسك نجمه بالرحيل ويجد البديل فورًا!

اهتمام بالتعاقد مع صفقة واعدة من سندرلاند

تتجه إدارة ليفربول للبحث عن حارس مرمى بديل للبرازيلي أليسون بيكر، مع اقتراب رحيل الآيرلندي كويمين كيليهر بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لتقارير صحفية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن كيليهر، الذي يرتبط بعقد مع الريدز حتى صيف 2026، يقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، مع تلقيه عروض من نوتنجهام فورست وسلتيك الاسكتلندي.

وأوضحت أن نوتنجهام فورست تواصل بالفعل مع إدارة الريدز بشأن التعاقد مع الحارس الأيرلندي في يناير الماضي، لكن ليفربول رفض العرض، لتأمين عرينه حتى نهاية الموسم.

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وبالفعل احتاج ليفربول لخدمات كيليهر، حيث شارك في 26 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، من أجل تعويض الغياب الطويل للحارس البرازيلي أليسون بيكر بسبب الإصابة، لكنه استقبل 32 هدفًا وخرج في 5 مباريات بشباك نظيفة.

وأكدت "ديلي ميل" أن نوتنجهام فورست مستعد الآن لتقديم عرض جديد في الصيف من أجل التعاقد مع كيليهر، الذي لن يوافق على الجلوس مجددًا على دكة بدلار الريدز للبرازيلي أليسون مجددًا.

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وأضافت أن نوتنجهام لن تكون أزمته في موافقة إدارة الريدز فقط، لكنه سيجد منافسة شرسة من سلتيك الاسكتلندي الذي يتمسك بضم الحارس الأيرلندي.

وختمت الصحيفة: "إذا غادر كيليهر الآنفيلد قبل موسم 2024/25، فسيتعين على ليفربول العثور على بديل له، وهناك اهتمام بالتعاقد مع أنتوني باترسون حارس سندرلاند".