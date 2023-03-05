"دق لي على كريستيانو" .. طفل يطلب من نجم النصر الاتصال برونالدو!

طفل نصراوي يطلب من أيمن يحيى الاتصال بكريستيانو رونالدو أو أخذه إلى منزله

طلب طفل من مشجعي نادي النصر، من أيمن يحيى لاعب الفريق الاتصال بزميله كريستيانو رونالدو عبر الهاتف، قائلًا له: "دق لي على كريستيانو".

وانتشر مقطع فيديو لأحد الأطفال قابل لاعب النصر في أحد شوارع السعودية وطلب منه أن يتصل له بالنجم البرتغالي عبر الهاتف أو أن يعطيه رقمه، ليرد أحد مرافقي أيمن على المشجع الصغير بأن رونالدو لا يحمل هاتف وأن من يريده عليه الذهاب لمقابلته في المنزل.

ليرد المشجع الصغير برغبته في لقاء رونالدو في منزله، وموافقته على الذهاب معهم لرؤيته.

رونالدو انضم إلى النصر خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سجل ثمانية أهداف بينما صنع هدفين في سبع مباريات بقميص النصر بجميع المسابقات.