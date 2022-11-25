دقيقتان و12 ثانية .. مؤتمر غريب لرونالدو بعد هدفه التاريخي في غانا!

أول لاعب يسجل في 5 نسخ كأس عالم

قام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد المؤتمر الصحفي الأقصر بمسيرته، بعد فوز البرتغال على غانا 3/2 بالجولة الأولى لكأس العالم.

رونالدو الذي قام بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد مؤخرًا بسبب خلافاته مع النادي الإنجليزي، واصل كتابته للتاريخ بالتسجيل في شباك غانا من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس بطولات كأس عالم مختلفة.

واختير بعدها صاحب الـ37 سنة كأفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لذلك تم نقله إلى الغرفة الإعلامية للتحدث إلى الصحفيين.

وكانت المفاجأة بظهور رونالدو لمدة دقيقتين و12 ثانية فقط، حيث أجاب على سؤالين وكانت كلماته الأبرز:"هذه لحظة تجعلني فخورًا لللغاية، فصل مانشستر يونايتد تم إغلاقه تمامًا من حياتي، أنا هنا للفوز فقط ولا يهم أي شيء آخر".

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالانتقال للعديد من الأندية، أبرزها نيوكاسل يونايتد والنصر السعودي بالإضافة لنادي إنتر ميامي الأمريكي.