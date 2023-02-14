دقيقة صمت ورسالة بالعربية .. "يويفا" يكشف تفاصيل تأبين ضحايا زلزال تركيا وسوريا

"يويفا" قرر تأبين ضحايا زلزال تركيا قبل مباريات بطولات الأندية التي تقام خلال الأسبوع الجاري.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات بطولات الأندية الأوروبية هذا الأسبوع كعلامة على احترام ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وتأكد مقتل أكثر من 40 ألف شخص بعد أن ضربت الزلازل القوية جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الإثنين الماضي، وتقول وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة على الأرض إنه من المرجح أن يتضاعف عدد القتلى.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كشف عن تفاصيل تكريم ودعم المتضررين من الزلزال قبل مباريات الأدوار الإقصائية خلال الأسبوع الحالي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وتقرر أن يتم الالتزام بدقيقة صمت قبل كل مباراة عبر منافسات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع، بينما سيتم عرض لافتة تذكارية تحمل رسالة "نحن معكم" باللغتين التركية والعربية.

وأكد بيان صادر عن "يويفا" يوم الإثنين أنه يمكن ارتداء شارات سوداء حسب تقدير الفرق والحكام.

ويعد نادي طرابزون سبور هو النادي التركي الوحيد الذي يشارك في منافسات "يويفا" هذا الأسبوع، حيث يستضيف بازل في مباراة الذهاب من ملحق دور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم ناديا اسطنبول باشاك شهير وسيفاسبور إلى دور الستة عشر في تلك المسابقة بعدما فازا بالصدارة في مجموعتيهما، بينما وصل فنربخشه إلى نفس الدور في الدوري الأوروبي.