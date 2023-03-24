دقيقة حداد على فرنسا .. ميسي يشعل الأزمة مع مبابي من جديد!

احتفالات صاخبة بلقب المونديال الذي حصلت عليه الأرجنتين في ديسمبر الماضي

بعدما هدأت الأمور تمامًا، خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإشعال الأزمة مع كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان.

الأرجنتين قررت الاحتفال بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على أرضها ووسط جماهيرها، قبل مباراتها مع بنما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، حيث انتهى اللقاء بفوز منتخب التانجو بهدفين نظيفين.

وخلال هذه الأجواء الصاخبة قام ميسي بترديد أغنية مع زملائه، ستساهم بحد كبير في إغضاب مبابي نجم الديوك الذي خسر المونديال في النهائي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"دقيقة للحداد على فرنسا، لقد ماتوا".

جدير بالذكر أن الأرجنتين حصلت على لقب كأس العالم بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.