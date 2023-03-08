دفع المصور وتشاجر مع لاعبي تشيلسي .. جود بيلينجهام ينفجر بعد توديع دوري أبطال أوروبا

العديد من اللاعبين اضطروا للتدخل لإيقاف ثورة غضب جود بيلينجهام بعد خروج بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا..

لم يتمكن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني من تمالك أعصابه بعد توديع فريقه لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 بعد الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين في إياب دور الستة عشر.

بوروسيا دورتموند ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد خسارته بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث سقط بثنائية على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الثلاثاء.

وظهر بيلينجهام في مقاطع فيديو بعد المباراة وهو يتشاجر مع الإسباني مارك كوكوريلا مدافع تشيلسي، قبل أن يتدخل بعض نجوم بوروسيا دورتموند لإبعاده.

ولم يكتف الإنجليزي الدولي بذلك، حيث دفع المصور الذي كان يحاول أخذ لقطات مقربة له أثناء سيره، ثم أكمل انفعاله برمي زجاجة مياه بقوة على الأرض.

غضب بيلينجهام بدأ خلال المباراة، وتحديدًا عندما قرر الحكم الهولندي داني ماكيلي إعادة ركلة الجزاء التي نفذها كاي هافيرتس بطريقة خاطئة منتصف الشوط الثاني، بداعي دخول لاعبي بوروسيا دورتموند إلى منطقة الجزاء أثناء التنفيذ، حيث تمكن الألماني الدولي من التسجيل في الإعادة.

كما شهدت المباراة أيضًا قيام تياجو سيلفا بسب بيلينجهام من المدرجات، حيث صاح فيه قائلًا: "يا ابن العاهرة"، بعد أن انزلق لاعب الوسط وتدخل بقوة على ريس جيمس لاعب "البلوز".