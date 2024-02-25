دفاعًا عن كريستيانو رونالدو .. جماهير النصر تطالب بإيقاف نجوم الهلال لقيامهم بحركات مسيئة!

كريستيانو رونالدو ليس وحيدًا...

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دافعت جماهير النصر، عن نجم فريقها كريستيانو رونالدو، عقب الواقعة التي حدثت في مباراة العالمي، مع الشباب مساء اليوم الأحد في دوري روشن السعودي.

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وأثار كريستيانو رونالدو، الجدل عقب مباراة فريقه امام الشباب، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد قيام النجم البرتغالي ببعض الإشارات البذيئة والخارجة عن الآداب العامة للجمهور.

ومن جانبها أطلقت جماهير النصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة دفاع عن نجم فريقهم، وطالبوا بإيقاف بعض من لاعبي الهلال، لقيامهم بنفس الحركات المسيئة.

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ونشرت الجماهير النصراوية، بعض مقاطع الفيديو التي يظهر فيها ألكساندر ميتروفيتش، لاعب الهلال وهو يقوم ببعض الحركات الغير أخلاقية، وطالبت بإيقافه على غرار مطالبات إيقاف رونالدو.

ويواجه رونالدو شبح الإيقاف، بحسب ما ذكرته التقارير الصحفية خاصة بعد رغبة نادي الشباب في تقديم شكوى عاجلة للجنة الانضباط والأخلاق ضد ما فعله صاروخ ماديرا.

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