قل أن يشتكي الرابطة بشكل رسمي..

أجرى رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك مقابلة مع وسائل إعلام النادي يوم السبت الماضي للحديث عن حصاد الموسم الذي فاز فيه فريق بيب جوارديولا بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

على الأرجح، فقد أُجريت المقابلة قبل أن يتخذ السيتي اتخذ إجراءً قانونيًا ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب انتهاك قواعد المعاملات الخاصة بالأطراف المرتبطة بالنادي، على الرغم من أن المبارك لا يزال ينتقد اللوائح داخل كرة القدم الإنجليزية.

وقال في المقابلة: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز وصل إلى ما هو عليه اليوم من خلال كونه الدوري الأكثر تنافسية، لذا، آمل أن يكون هناك قدر أكبر من الدقة في التنظيم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "دائمًا ما يكون النهج المتوازن أمرًا جيدًا في جميع الدوريات، سواء كان ذلك في إنجلترا أو بقية أوروبا، أعتقد أنك لن ترى نفس المستوى الذي رأيناه في السنوات الماضية، في ضوء اللوائح التي تم تطبيقها خلال الأشهر الـ 12 الماضية".

وقال: "نظرًا لوجود الكثير من القيود المفروضة الآن على العمليات الاقتصادية، أصبحت الأمور الآن أكثر تقييدًا، لذلك أعتقد أن التلاعب الذي كان يحدث في أوقات سابقة بات صعبًا، وأيضًا التكيف مع القيود بات صعبًا، وسينعكس هذا خلال فصل الصيف (الميركاتو)".

وقال المبارك إنه يشعر بالإحباط من استمرار الإشارة إلى التهم المتعلقة بالشفافية المالية، رغم نجاح مانشستر سيتي على كافة الأصعدة.

وأكد: إنه أمر محبط. أستطيع أن أشعر أن قاعدتنا الجماهيرية، وكل من يرتبط بالنادي، يتم الإشارة إليها باستمرار بهذا الشكل المحبط".

وقال. "أعتقد أنه يتعين علينا كناد احترام الوقت الذي ستستغرقه العمليات القضائية، ولكن في النهاية دعونا نحكم على الحقائق، وليس على أساس الادعاءات والادعاءات المضادة".

كما تطرق المبارك إلى مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي وهو الذي كان قد قال إنه أقرب إلى الرحيل من البقاء فأكد: "مستقبل بيب جوارديولا كان ولا يزال أمرًا نتخذ فيه القرار معًا، وأنا واثق من أننا سنجد كما حدث دائكًا الحل الأمثل لبيب ولنا".