"دعونا نتحدث عن هذا الأمر" .. مارتينيز يكشف سر استدعاء رونالدو بقائمة البرتغال لليورو!

حرص على جمع معلومات كاملة عن اللاعبين منذ مارس 2023

تحدث روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن السبب الذي دفعه للاعتماد على كريستيانو رونالدو بقائمة فريقه في يورو 2024.

رونالدو تم اختياره ضمن قائمة مارتينيز للمشاركة في البطولة المقامة بألمانيا في منتصف يونيو المقبل، وذلك بعد تألقه المبهر مع النصر السعودي هذا الموسم، وسجله التهديفي المميز مع العالمي على كل المستويات.

وهو الأمر الذي تطرق له مارتينيز في تصريحات للصحفيين قائلًا:"لو أردنا التحدث عن كريستيانو رونالدو، أعتقد أنه من الأفضل ذكر الإحصائيات، عندما يسجل أي لاعب 42 هدفًا في 41 مباراة، فهذا يظهر الاستمرارية والقدرة البدنية التي تجعله قادرًا على التواجد أمام المرمى وتهديد الخصم".

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وأضاف:"نحن لا نقوم بالاختيارات وفقًا للمكان الذي يلعب فيه اللاعبون، نريد دخول البطولة بأفضل فريق ممكن، لذلك نحن نراقب الأداء الفردي لكل لاعب، والدور الذي يؤدونه في غرفة خلع الملابس".

وتابع:"هناك لاعبون لديهم أدوار ثانوية في غرف ملابس قوية، وآخرون لديهم أدوار أكثر أهمية في مجموعة أقل قوة، نحن لدينا الكثير من المعلومات التي عملنا على جمعها منذ مارس 2023".

ويعتبر رونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال بتسجيله 128 مرة في 206 مباراة، وسيطمح لإضافة لقب آخر مع البرتغال بعدما ساعد بلاده على الفوز بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

يذكر أن البرتغال ستلعب وديًا ضد فنلندا وكرواتيا وأيرلندا، قبل الذهاب إلى دور المجموعات في اليورو لمواجهة تركيا وجورجيا والتشيك.