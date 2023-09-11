"دعوت أن لا يضربني في وجهي" .. دوبرافكا يعلق على تدخل رونالدو العنيف

دوبرافكا يكشف عن شعوره عندما تدخل قائد المنتخب البرتغالي عليه.

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سيغيب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن المباراة المقبلة لمنتخب بلاده أمام لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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نجم النصر السعودي حصل على بطاقة صفراء بعد تدخله العنيف على حارس منتخب سلوفاكيا، مارتن دوبرافكا، في اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

وكشف دوبرافكا عن شعوره عندما تدخل رونالدو عليه قائلًا: "لقد صدمني رونالدو في الكتف والعنق والصدر، أغمضت عيني ودعوت الله ألا يصدمني بوجهي أيضًا، عندما رأيت ساقه متوجهة نحوي أغمضت عيني فورًا، هذه هي المواقف التي يغمض فيها حارس المرمى عينه ويحاول فقط صد الكرة، وهو كمهاجم عليه اللحاق بها".

وتابع: "أنا لا ألومه، إنها الرياضة وكرة القدم ومواقف مثل هذه جزء منها، أدرك أن رونالدو صدمني بحذائه وسألني بعد الحادثة: "هل أنت بخير؟" وأنا تقبلت ما حصل بروح رياضية".

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وأتم: "أحاول أن يكون ذهني حاضرًا في مثل هذه المواقف، كرة القدم رياضة قائمة على الاحتكاك، واليوم ومع وجود تقنية الفيديو "الفار" ليس هناك فائدة من الخوض في هذا الأمر".

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