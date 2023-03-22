دعوة غريبة بين مدربي الدوري الإنجليزي لحث اللاعبين على عدم الاحتفال بالأهداف!

قرر عدد من المدربين في الدوري الإنجليزي دعوة لاعبيهم إلى عدم الانجراف والاحتفال بالأهداف بسبب خطر إلغاءها من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وهو ما يجعل الاحتفالات غير مجدية.
موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي شهد حتى الآن إلغاء 37 هدفًا بعد استخدام تقنية الفيديو، بمعدل أكثر من هدف في كل جولة، مع خضوع الحكام لتدقيق شديد في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الأزمات التي حدثت منذ بداية الموسم.
صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن عدم اليقين المتزايد حول احتساب الأهداف دفع عددًا من المدربين إلى إخبار اللاعبين بتخفيف الاحتفالات.
أحد المدربين الذين دعوا إلى الأمر كان الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب وولفرهامبتون، الذي يعد أحد أشد منتقدي إدارة الدوري الإنجليزي، حيث قال: "لاعبو فريقي يجب أن يبدأوا في معرفة أننا لسنا مضطرين للاحتفال بالأهداف".
وبالتأكيد فإن مثل هذه الدعوات من قبل المدربين تلقى حالة من ردود الفعل المختلفة، حيث خرج جراهام بول الحكم الإنجليزي السابق وأكد اختلافه مع مدرب وولفرهامبتون، مؤكدًا أن عدم الاحتفال يقلل من إثارة المباريات.
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