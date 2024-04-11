دعوة خاصة من باريس لفرانك كيسييه .. سر حضور نجم الأهلي لمواجهة برشلونة في "حديقة الأمراء"

برشلونة لم يكن موجه الدعوة للاعبه السابق، فمن صاحب تلك الدعوة؟

تفاجأ الجمهور أمس الأربعاء، بوجود الإيفواري فرانك كيسييه؛ نجم الأهلي السعودي الحالي وبرشلونة السابق، في مدرجات استاد حديقة الأمراء، لحضور مواجهة البرسا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللقاء كان قد حسمه البرسا لصالحه فائزًا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن كيسييه حضر اللقاء رفقة زوجته وبعض أصدقائه بدعوة خاصة من الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ نجم برشلونة السابق وباريس الحالي.

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الثنائي تجمعه علاقة خاصة، بعدما تزاملا الموسم الماضي في برشلونة، قبل أن يرحلا سويًا في الصيف الماضي؛ الإيفواري نحو الأهلي، والفرنسي في اتجاه باريس.

يذكر أن كيسييه سافر لفرنسا مستغلًا فترة توقف دوري روشن السعودي الحالية نظرًا لإقامة كأس الدرعية للسوبر السعودي في الإمارات، والذي لا يشارك بها الراقي، فقط يشارك الرباعي الهلال، النصر، الاتحاد والوحدة.