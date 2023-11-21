دعوة تاريخية لتكريم ميسي بطريقة "لم تحدث أبدًا" ضد البرازيل!

هل تفعلها جماهير السيليساو؟

طالب أدريانو المدافع البرازيلي السابق جماهير بلاده بتكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال طريقة لم يتم تطبيقها من قبل على الإطلاق.

البرازيل تستعد لاستضافة الأرجنتين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في ديربي متجدد بين العملاقين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أدريانو لصحيفة "جارديان" قبل هذه المواجهة:"سيكون إنجازًا لميسي لو قامت الجماهير بتشجيعه في البرازيل والهتاف باسمه، لأنها مباراة كلاسيكية عالمية على ملعب عملاق مثل ماراكانا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"سأوافق إذا حدث ذلك، سيكون تكريمًا تاريخيًا لمسيرته الطويلة، على الرغم من أنه أرجنتيني، إلا أن هذا اعتراف بما يمثله للكرة العالمية".

يذكر أن أدريانو سبق أن لعب بجوار ميسي في برشلونة بين عامي 2010 و2016 ونجحا معًا في تحقيق العديد من الإنجازات مع الفريق الكتالوني.