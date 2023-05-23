دعم على مستوى عالٍ .. البرتغال تدفع كريستيانو رونالدو لتحقيق لقب دوري روشن بطريقتها

الدون يخوض مباراة مصيرية الليلة بين النصر والشباب، قد تطيح به من سباق اللقب

يحظى البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على دعم كبير من بلاده في المباراة المصيرية التي يخوضها فريقه الليلة أمام الشباب.

العالمي يلتقي بالليث الأبيض، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، في لقاء مصيري وحاسم في سباق اللقب.

ووصل نونو ماتياس؛ سفير البرتغال في الرياض، إلى ملعب المباراة، لتقديم الدعم المعنوي اللازم لصاروخ ماديرا، الذي يسعى حصد أول لقاء له في السعودية.

العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد بثلاث نقاط فقط.

وينتظر النصر تعثر الاتحاد في لقائه الليلة أمام الباطن، بجانب فوزه، كي يبقى أمله قائمًا نحو التتويج باللقب.