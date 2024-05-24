كل الرياضات تعرف ما حققه الفريق الألماني

وجه نجم المصارعة الشهير "تريبل إتش" رسالة تهنئة لفريق باير ليفركوزن على الموسم الرائع الذي حققه مع المدرب تشابي ألونسو، رغم الهزيمة أمام أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي.

وقال تريبل إتش في حساباته على وسائل التواصل: "حان الوقت للاحتفال بكم يا أبطال.. حظًا موفقًا لكم غدًا في نهائي كأس ألمانيا، ونراكم في أغسطس المقبل في عروض WWEBash في برلين" .. مع نشر صورة بها شعار ليفركوزن يتوسط لقب العالم في WWE أو ما يعرف بالحزام.

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ويعد "تريبل إتش" من أهم المعشوقين في المصارعة الحرة، ويشغل الآن منصب مدير المحتوى الإبداعي في WWE.

وحقق باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، بقيادة المدرب الإسباني الواعد تشابي ألونسو الذي عبر عن نفسه كواحد من أهم رهانات كرة القدم في الآونة الأخيرة.

ونجح ألونسو في تقديم موسم تاريخي سجل فيه سلسلة تاريخية للاهزيمة بواقع 51 مباراة متتالية، لكن أتالانتا أوقف هذه السلسلة بالفوز 3-0 على ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي.