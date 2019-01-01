دعم شرفي لخزينة النصر بمليون ريال سعودي

يستضيف ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة نادي النصر ضد العدالة يوم غدٍ

أعلن نادي"> النصر السعودي تلقيه دعمًا شرفيًا من أحد أعضاء الشرف الذهبيين اليوم من أجل دعم خزينة النادي بحسب ما أعلن حساب النادي.

وقدم عضو ذهبي بنادي ">النصر دعما ماليا جديدًا للنادي قيمته مليون ريال، من أجل دعم فريق كرة القدم الذي يخوض اليوم جولة جديدة في الدوري السعودي.

وأعلن نادي ">النصر عبر حسابه الرسمي بتويتر أن العضو الذهبي بالنادي “عبد العزيز بغلف” قدم دعما ماليا للنادي قدره مليون ريال، وثمنت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت الدعم المقدم من عضو الشرف الذهبي.

ويستضيف ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة نادي النصر ضد العدالة يوم غدٍ في تمام الساعة الـ5:35 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ6:35 بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل نادي العدالة “المُتراجع” المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من 10 مباريات خاضها الفريق الأول.

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يُذكر أن نادي ">النصر يحتل حاليًا المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 جمعهم من خلال 11 مباراة.