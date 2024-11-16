"المنافسة انحصرت بين الهلال والاتحاد" .. تفاوت الدعم يفتح باب الجدل مجددًا في الدوري السعودي

أزمة تؤثر على فرص المنافسة في دوري روشن

لا يزال ملف دعم الأندية الكبرى في دوري روش السعودي للمحترفين، مفتوحًا للنقاش والجدل بين الجميع، حيث أحدث نقلة نوعية للمسابقة بانضمام لاعبين عالميين إلى الأندية الكبرى، بينما يتم انتقاده باستمرار بدعوى أنه أضر بحجم المنافسة في البطولة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويرى الناقد الرياضي فارس الفزي، أن التفاوت الكبير في حجم الدعم المقدم للأندية الكبيرة مقارنة بأندية الوسط، جعل المنافسة محتكرة على فريقين فقط ولا يستطيع أي فريق آخر التغلب عليهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الفزي في برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية: "أكبر دليل على أن الدوري السعودي انقسم إلى فرق منافسة وأخرى بعيدة تمامًا، هو أن الهلال والاتحاد لم يخسر منهما أحد أمام أي فريق، حتى الاتحاد خسر أمام الهلال فقط وانتصر بجميع مبارياته، وباتت المنافسة مقتصرة عليهما، مما يؤكد على الفروقات الكبيرة بين الأندية".

وأضاف: "هذا الأمر غير جيد لشكل المنافسة في الدوري السعودي، أصبح لدينا ناديان بعد مرور 10 جولات، هما فقط المتحكمان في شكل المباريات بدون أي ندية، حتى النصر الذي يبتعد جزئيًا في المنافسة، لم يخسر أي مباراة في الدوري بعد، وهذا يؤكد أن الدعم أضر بشكل المنافسة".

GOAL

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يلاحقه الاتحاد الوصيف بفارق نقطة وحيدة، ويأتي النصر ثالثًا بـ22 نقطة.