كان ينوي دعم الاتحاد أمام الفتح .. "حالة وفاة" تحرم لؤي ناظر من العودة بعد 20 عامًا

الاتحاد يستضيف الفتح في لقاء الجولة 11 من دوري روشن..

تلقى لؤي ناظر، الرئيس السابق للمؤسسة غير الربحية بنادي الاتحاد، والعضو الماسي بالنادي، خبرًا مُفجعًا، أثناء عقده النية على دعم فريق الكرة في مباراته أمام الفتح، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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ويضرب الاتحاد موعدًا مع الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مواجهة تجمع بين وصيف الدوري، وصاحب المركز الأخير، وسط غيابات في صفوف العميد، مثل القائد الفرنسي كريم بنزيما والظهير فواز الصقور.

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وذكر الإعلامي الرياضي ماجد هود، عبر منصة (إكس)، إن لؤي ناظر كان ينوي مواصلة مساندته للاتحاد من ملعب عبد الله الفيصل أمام الفتح، بعد غياب لأكثر من 20 عامًا من دخوله ملعب الفيصل، كما يتوقع حضور بعض رؤساء النادي السابقين.

واستدرك هود "اعتذر المهندس لؤي عن حضور مواجهة الغد، لوجود حالة وفاة وتواجده في عزاء أحد أقاربه، اليوم وغدًا وبعد غدٍ، عظم الله أجرهم".

يذكر أن لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد الحالي، قد نظم احتفالية خاصة لرؤساء النادي السابقين، من أجل توحيد الصف خلف العميد، على هامش مباراة القادسية، في 19 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، فيما يأتي الفتح، في المركز الثامن عشر، والأخير، برصيد 5 نقاط.