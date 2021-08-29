دش ساخن من كومان لدفاعات برشلونة بعد هدف خيتافي!

المدرب الهولندي غاضب بشدة..

بدا الغضب واضحًا للغاية في حديث رونالد كومان إلى لاعبي دفاع برشلونة تعقيبًا على هدف التعادل الذي أحرزه خيتافي في شباك الحارس تير شتيجن.

وتقدم برشلونة في النتيجة مبكرًا عبر سيرجي روبيرتو بالدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز تمكن من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 18 بصناعة كارليس ألينيا.

وخلال فترة التوقف لالتقاط الأنفاس التي أقرها حكم المباراة بملعب كامب نو، أخذ كومان في التحدث إلى لاعبيه وانتقد كثيرًا ما فعله الدفاع تحديدًا في هدف راميريز.

الكاميرات لقطت المدرب الهولندي وهو يقول بنبرة حادة "في كرة هدف التعادل كانوا 3 أو 4 لاعبين، كان علينا أن نقطع الكرة! كان من الضروري القيام بذلك".

كما تابع كومان حديثه الغاضب في هذا الصدد "لا يمكن أن يصلوا إلى المرمى ويكون بين لاعبيهم اتصال بهذه الطريقة السهلة!".

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ومن المفهوم انتقاد كومان للدفاعات واضطراره إلى التحدث بهذه اللهجة الشرسة للاعبيه، إذ تلقت شباك البرسا ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات، وهو معدل لا يبشر بالخير أبدًا.

هذا إلى جانب أن كرة التعادل لخيتافي كانت الوحيدة لكتيبة المدرب ميتشيل التي وصلوا من خلالها إلى مرمى شتيجن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستباح دفاع البرسا هكذا.

في النهاية، أحرز ممفيس ديباي هدفًا آخر منح التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثلاثين، وظهر دفاع كتيبة كومان بصورة أفضل إلى حد كبير في الشوط الثاني للدفاع عن تقدمه.

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز على ريال سوسييداد في كامب نو بالجولة الأولى برباعية لهدفين، ثم تعادل في الجولة الثانية مع أتلتيك بيلباو في سان ماميس بهدف لمثله.