دروس الماضي لا تفيد يايسله! .. الهلال يفضح عيب الأهلي أمام الجميع والنصر أكبر دليل

أخطاء الماضي تتكرر أمام الهلال يا الأهلي

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"ما أشبه الليلة بالبارحة يا الأهلي".. فمن ينظر إلى كلاسيكو الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال "الليلة"، يرى إعادة لنفس سيناريو مواجهة النصر.

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الأهلي خسر (3-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 22 سبتمبر الماضي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وعاد الراقي وخسر (1-3) أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري؛ ليفشل في الفوز على عملاقي الرياض، مكتفيًا بالانتصار الذي حققه أمام الاتحاد، في ديربي جدة.

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والخسارة أمام عملاقي الرياض؛ جاءت بنفس السيناريو تقريبًا؛ وهو الأداء الكارثي في الشوط الأول، والانتفاضة والمنافسة بقوة، في النصف الثاني من الكلاسيكو.

رعب البدايات وراء خسارة الأهلي في الكلاسيكو أمام الهلال والنصر

ويبدو أن نجوم النادي الأهلي يدخلون الكلاسيكو، بشيء من عدم التركيز أو الخوف؛ ما يؤدي إلى أهداف مبكرة في شباكهم؛ حيث سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للنصر، في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للهلال، بعد مرور 45 ثانية فقط.

هذه الأهداف المبكرة، تؤثر بشكل كبير على نجوم الأهلي، طوال الشوط الأول؛ ما يجعلهم يرتكبون العديد من الأخطاء في الدفاع، واللعب بعشوائية في خط المقدمة.

وخرج الأهلي من الشوط الأول أمام النصر خاسرًا (1-3)، بينما أنهى النصف الأول من كلاسيكو الهلال، وهو متأخرًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني سواء في كلاسيكو النصر أو الهلال، عاد الأهلي بقوة، وقدم مستويات مبهرة؛ ليقلص النتيجة، ويكون قريبًا جدًا من التعادل بل والفوز؛ لولا الأخطاء الدفاعية البسيطة، التي جعلته يفشل في حصد أي نقطة.

ومن بين هذه الأخطاء.. تسجيل النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع النادي الأهلي، في مرمى فريقه بكلاسيكو الهلال، وذلك في الدقيقة 84، في الوقت الذي كان الراقي قريبًا جدًا من التعادل.

ولذلك.. إذا كان الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، يريد أن ينافس فريقه أمام الأندية الكبرى، عليه أولًا أن يعالج مشكلة البدايات، ثم يضع حدًا للأخطاء الدفاعية الساذجة.

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