دروجبا يكشف كواليس مباراة العار ضد برشلونة: لو قابلت أوفريبو سأصافحه!

دروجبا يكشف كواليس مباراة العار

يبدو أن الزمن قد تكفل بمداواة غضب الإيفواري ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي المعتزل تجاه حكم مباراتهم ضد برشلونة.

وتحدث دروجبا في حوار مع قناة "كنال+" عن مباراة العار الشهيرة: "ما قولته لأوفريبو عقب المباراة؟ ما حدث عار والناس سيتذكرونك. لا أعرف لم أخبرته بذلك، منحني بطاقة صفراء لكنني لم ألمسه".

وأدار الحكم النرويجي إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2009 الذي انتهى 1-1 وتأهل برشلونة بأفضلية الهدف خارج الأرض وسط احتجاجات لاعبي تشيلسي على القرارات التحكيمية.

وواصل ديدييه "ما فعلته وفق سير الأحداث كان سيفعله أي شخص آخر. لم أضربهم أو أنتوي فعل ذلك كما قال الحكم الرابع؛ لم أرفع يدي على حكم"

وختم النجم الإيفواري كلامه "لو رأيت أوفريبو اليوم لصافحته؛ (يقول ضاحكًا) هو محظوظ لأنني فزت باللقب بعدها، من أنا لأتهمه، الزمن تكفل بما حدث وليست لدي مشاعر سيئة ضده".

وكان الحكم النرويجي قد تلقى تهديدات بالقتل عقب المباراة من الجماهير الغاضبة. وبعد ما يقرب من 9 سنوت على المباراة اعترف في حوار لصحيفة ماركا بأنه ارتكب سلسلة من الأخطاء في المباراة دون عمد، ولا يمكن اختصار مسيرته في هذا اللقاء.