"جزء من اللعبة" .. دروجبا يدافع عن كندا في فضيحة التجسس الأولمبية!

عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم...

علق النجم الإيفواري ديديه دروجبا على فضيحة التجسس التي شهدتها أولمبياد باريس 2024 وكان بطلها منتخب كندا للسيدات، والتي تسببت في عقوبات قوية بحق الفريق.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة قاسية، على منتخب كندا للسيدات، المشارك في أولمبياد باريس 2024، ومدربته بيفرلي بريستمان، بعد فضيحة التجسس على منتخب نيوزيلندا، إذ وقع الاتحاد الدولي، عقوبة خصم ست نقاط، من منتخب كندا، بالإضافة لتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري وإيقاف المدربة بيفرلي بريستمان، ومعها جوزيف لومباردي محلل الأداء، وجاسمين ماندر مساعدة المدرب لمدة عام من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وقال دروجبا مع "CBC Olympics": "التجسس بالطائرات المسيرة يحدث ولا يؤثر حقاً على المباراة، تؤثر فقط على بعض المواقف، ولكن عندما تخسر أنت تعرف كيف تفوز".

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وأتبع: "أنت تعرف كيف تلعب وكيف تفوز، بالنسبة لي ما حدث أنهم تم إمساكهم، والأمر برأيي جزء من اللعبة".

جدير بالذكر أن المنتخب الكندي، للسيدات يشارك في المجموعة الأولى من أولمبياد باريس 2024، برفقة كل من نيوزيلندا، كولومبيا، بالإضافة إلى المنتخب الفرنسي المستضيف.