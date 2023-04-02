فيديو | درع العالمية .. طفل يضع مسلي آل معمر في موقف محرج

الهلاليون استغلوا اجتماع قدامى النصر لـ"الطقطقة" على الجار!

shahid

موقف محرج للغاية شهده اجتماع إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بقدامى النادي، بطله طفل صغير، تسبب في "طقطقة" الهلاليين.

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الاجتماع تم بدعوة من الأمير الوليد بن بدر، لجمع شمل النصراويين في الشهر المبارك، وحضره كذلك الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق.

وعلى هامش الاجتماع، قام رئيس العالمي بتقديم درع تذكاري لأحد الأطفال الحضور، وسط دهشة من الأخير، الذي ظل يردد: "وش هذا؟!" (ما هذا؟!)، ووسط إلحاح الطفل جاءه الرد: "هذا درع العالمية".

المقصود بدرع العالمية هو كون النصر أول نادٍ سعودي يشارك في أول نسخة من كأس العالم للأندية عام 2000م، لكن الفيديو تسبب في سخرية الهلاليين من الموقف، بداعي أن الجار لم لجأ لمشاركة عمرها 23 عامًا، لندرة البطولات في خزينته، مقللين من تلك المشاركة، بداعي أنها كانت بالترشيح من قبل الاتحاد القاري.

أحدهم علق ساخرًا: "الطفل مصدوم ما يدري عن سالفة الدرع .. (وش هو هذا؟!!)، وصافة الهلال لبطولة أندية العالم جعلتهم يعودون إلى 23 عامًا ليتذكروا مشاركتهم الترشيحية التجريبية في تلك البطولة، ما أعظمك يا هلال!"، فيما علق آخر: "حى الصغير مصدوم من سالفة درع العالمية".

Shahid