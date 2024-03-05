درس قاسٍ لريال مدريد .. ليلة سوداء في البرنابيو وطلاق إلى الأبد بين راموس وبيريز

"قدمت كل شيء وكسرت وجهي من أجل هذا الشعار"

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يستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه لايبزيج الألماني، غدًا الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الملكي لقاء الغد متسلحًا بنتيجة إيجابية في الذهاب، حيث قهر لايبزيج في عقر داره بهدف دون رد، لكنه أيضًا يعمل حسابًا للضيف الذي لن يكون لقمة سائغة، كما أن الريال لا يأمن أبدًا السيناريوهات السيئة في ليالي الأبطال.

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وفي تقرير نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، استعادت مع جماهير الملكي واحدة من هذه الليالي السيئة والتي حدثت في نفس هذا اليوم (5 مارس)، لكن قبل 5 سنوات، عندما ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بهزيمة مدوية في البرنابيو على يد أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة (4-1).

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ورغم أن ريال مدريد كان متقدمًا في الذهاب بنتيجة (2-1)، إلا أن مباراة الإياب في البرنابيو كانت أشبه بكابوس لا ينساه أي مشجع للريال، كما لا ينسون أيضًا الموقف المخزي الذي عاشه القائد سيرجيو راموس عندما شاهد فريقه ينهار أمام عينيه وهو في المدرجات بسبب تصرفه الساذج في الذهاب.

وكان راموس أحد المشاركين في الفوز ذهابًا على أياكس، لكنه حصل على إنذار قبل نهاية المباراة بدقائق، وصرح بأنه تعمد الحصول على البطاقة والغياب عن لقاء العودة، ظنًا منه أن تذكرة التأهل حسمت بالفعل وأن مباراة الإياب ستكون بمثابة تحصيل حاصل ثم نفى الأمر عبر حسابه على "تويتر"، عندما قال: "تعمدت عمل مخالفة، ولكن لم أتعمد الإيقاف والبطاقة".

هذا التصرف جعل راموس في مرمى نيران فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الذي انفجر غضبًا بعد رباعية أياكس المذلة وفي تلك الليلة، في داخل الملعب، دارت إحدى المناقشات الأكثر سخونة بين سيرجيو والرئيس، الذي نزل إلى غرفة الملابس لتوبيخ اللاعبين

وذكرت صحيفة "آس" كواليس هذا اللقاء، حيث وصف بيريز أداء اللاعبين بالمخزي، ورد راموس وأشار إلى الفريق وأعضاء الجهاز الفني والطاقم الطبي، قائلًا: "التخطيط كان عارًا"، لكن فلورنتينو قال له: "اصمت وإلا سأطردك".

وأوضحت أن راموس قابل هذا التهديالتهديد برد قاسٍ، حيث قال: "ممتاز، ادفع لي وسأغادر. لقد قدمت كل شيء وكسرت وجهي من أجل هذا الشعار، من أجل هذا النادي وحتى من أجلك".

وأشارت "آس" إلى أن هذا الشجار لم ينته عند تلك اللحظة رغم العلاقة القوية بين الطرفين، لكنه استمر على هذا النحو حتى عام 2021، عندما غادر راموس النادي الملكي من الباب الصغير بمجرد انتهاء عرض التجديد المقدم من فلورنتينو بيريز.

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